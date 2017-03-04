استعاد ريال مدريد توازنه بعد أن خسر نقطتين ثمينتين على أرضه أمام لاس بالماس في المرحلة الماضية وعاد بفوز كبير على مضيفه أيبار 4-1 السبت في المرحلة السادسة والعشرين.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الأول مؤقتاً الذي فقده في المرحلة السابقة، وبات يتقدم بفارق نقطتين عن برشلونة الذي يملك فرصة انتزاع الصدارة لاحقاً حين يستضيف سلتا فيغو.



وخسر النادي الملكي 5 نقاط في آخر 3 مباريات في الليغا. فسقط على أرض فالنسيا 1-2، ثم حقق فوزاً بشق النفس على أرض فياريال 3-2 بعدما تخلف صفر-2 حتى الدقيقة 64، وأفلت من الخسارة الأربعاء الماضي أمام ضيفه لاس بالماس المتواضع انتزع التعادل 3-3 بثنائية للبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق الأخيرة بعدما كان متخلفاً 1-3.



ويستعد ريال إلى مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي (فاز ذهاباً 3-1).



وحسم ريال مدريد النتيجة أمام أيبار بنسبة كبيرة في الشوط الأول بتسجيله ثلاثة أهداف، برغم غياب رونالدو أفضل لاعب في العالم والويلزي غاريث بايل.



وافتتح الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل في الدقيقة 14 بكرة بيسراه من استقرت في الزاوية اليسرى للمرمى، قبل أن يضيف اللعب ذاته الهدف الثاني حين تلقى كرة من الكولومبي خاميس رودريغيز فأكملها بيمناه من زاوية ضيقة في سقف المرمى في الدقيقة 24.



وردّ بنزيمة التحية إلى رودريغيز بكرة مماثلة سجّل منها الأخير الهدف الثالث حين سددها بيسراه من مسافة قريبة في الزاوية اليسرى في الدقيقة 29.



وعزّز ماركو أسينسيو النتيجة بهدف رابع بعد مرور ساعة على انطلاق المباراة بكرة بيسراه في وسط المرمى، قبل أن يقلّص روبن بينا الفارق في الدقيقة 72.



وفي مباراة ثانية، فاز ليغانيس على ضيفه غرناطة بهدف للفنزويلي داروين ماتشيز (83).



وتستكمل المرحلة الأحد فيلتقي سبورتينغ خيخون مع ديبورتيفو لاكورونيا، ولاس بالماس مع أوساسونا، وأتلتيكو مدريد مع فالنسيا وأتلتيك بيلباو مع ملقا، وتختتم الإثنين بلقاء ديبورتيفو ألافيس مع إشبيلية.



وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بفوز ريال سوسييداد على مضيفه ريال بيتيس 3-2.