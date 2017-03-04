علنت المعارضة المسلحة يوم السبت عن إسقاط طائرة تابعة لقوات النظام في ريف إدلب الشمالي، في حين أكدت تركيا أن الطائرة سقطت على حدودها.

وذكرت مصادر معارضة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن حركة "أحرار الشام" تمكنت من إسقاط طائرة ميغ ٢١ تابعة للجيش النظامي، وأضافت أن الطائرة كانت تحلق في سماء محافظة إدلب ونفذت غارات في الريف الشمالي.

من جهتها، أكدت تركيا أن طائرة حربية من طراز ميج-23 يرجح أنها تابعة للحكومة السورية تحطمت على الجانب السوري للحدود ويعتقد أن الطيار تمكن من القفز.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن عملية بحث جارية عن الطيار الذي ربما هبط على الجانب التركي من الحدود، وأضاف "من غير الواضح سبب تحطم الطائرة. ربما يكون بسبب الأحوال الجوية".

وقامت حركة "احرار الشام", في آب الماضي، بإسقاط طائرة استطلاع تابعة للجيش النظامي على جبهات كيسين في ريف حمص.

وسبق لمقاتلين معارضين أن أعلنوا إسقاط عدة طائرات حربية ومروحية خلال النزاع الدائر في البلاد، كما أرجعت مصادر رسمية سقوط عدة طائرات عسكرية لأعطال فنية.