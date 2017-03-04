ابلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم السبت، نظيره الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف ان المعارضة السورية تعتزم عقد الاجتماع المقبل بشأن سوريا في أستانا منتصف آذار.

وقال المكتب الصحفي لرئيس جمهورية كازاخستان، "في سياق محادثات جنيف التى اختتمت لتوها، أعلن الرئيس الروسي عزم المعارضة السورية عقد الاجتماع القادم بشأن تسوية الأزمة السورية في أستانا منتصف شهر مارس من هذا العام".

وأكد المكتب استعداد رئيس كازاخستان لتنظيم مثل هذه المحادثات.

وكان السفير الإيراني لدى كازاخستان مجتبى دمير جيلو، رجع يوم الأربعاء، أن عقد اللقاء القادم حول سوريا في أستانا قد يكون قبل 21 من آذار الجاري.

واستضافت أستانا ، يومي 23-24 كانون الثاني محادثات بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة لتثبيت نظام وقف الأعمال القتالية المعمول به حاليا في سوريا، والذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول ، وكذلك بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا.

كما استضافت استانا في 15 شباط الماضي اجتماعا اخر بقيادة تركيا وروسيا، ومشاركة إيران والولايات المتحدة الأمريكية والنظام السوري والمعارضة, دون صدور بيان ختامي.