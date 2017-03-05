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ميسي يقود برشلونة لسحق سلتا فيغو بخماسية قبل المواجهة النارية أمام باريس سان جيرمان
اخبار الرياضة

اكتسح برشلونة ضيفه سيلتا فيجو وأمطر شباكه بخمسة أهداف دون رد السبت على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.


ويدين البارسا بفوزه لنجمه ليونيل ميسي، الذي سجل الهدفين الأول والخامس، رافعا رصيده لـ23 هدفًا في صدارة هدافي الليجا، كما صنع الهدفين الثاني والرابع لنيمار، وصامويل أومتيتي، وسجل راكيتيتش الهدف الخامس.

وضرب البارسا، 3 عصافير بحجر واحد، بهذا الانتصار الكبير، حيث عزز تصدره لجدول الليجا برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة عن غريمه ريال مدريد.

كما رد اعتباره من الخسارة أمام سيلتا فيجو (3-4) في الدور الأول، والحصول على دفعة معنوية قبل المباراة المصيرية أمام باريس سان جيرمان، الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

سيريانيوز

2017-03-05 01:06:22
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