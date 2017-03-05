أعلن مصدر عسكري يوم السبت، انقطاع الاتصال مع طائرة حربية سورية كانت تقوم بمهمة استطلاعية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن المصدر قوله، إنه تم "فقدان الاتصال بطائرة حربية كانت بمهمة استطلاعية بالقرب من الحدود التركية” مبينا أن “البحث جار عن الطيار".

وكانت المعارضة المسلحة أعلنت في وقت سابق من يوم السبت عن إسقاط طائرة تابعة لقوات النظام في ريف إدلب الشمالي، في حين أكدت تركيا أن الطائرة سقطت على حدودها.

وسبق لمقاتلين معارضين أن أعلنوا إسقاط عدة طائرات حربية ومروحية خلال النزاع الدائر في البلاد، كما أرجعت مصادر رسمية سقوط عدة طائرات عسكرية لأعطال فنية.