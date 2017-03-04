مناطق بحمص وادلب وحماه وحلب تحت القصف مجدداَ.. وسقوط ضحايا الاخبار المحلية شارك

سقط قتلى وجرحى, يوم السبت, جراء قصف استهدف بلدات بحمص وارياف حماه وادلب وحلب.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قصفا جويا استهدف حي الوعر بمدينة حمص, ماادى الى سقوط ضحايا. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

من ناحية اخرى, اشارت المصادر الى سقوط ضحايا جراء قصف شن الطيران الحربي عدة غارات جويّة على بلدة عقيربات في ريف حماة الشمالي. وفي ريف حلب, اعلنت المصادر ان قصفا من الطيران الحربي استهدف قرية "تل التتن" قرب مدينة مسكنة و ناحية الخفسة بريف حلب الشرقي وفي ريف ادلب, سقط عدد من الجرحى, وفقا للمصادر, نتيجة الغارات الجوية التي استهدفت بلدة الدانا بريف المحافظة الشمالي. ويتعرض حي الوعر في حمص بالاضافة لمناطق بارياف حلب وادلب وحماه لعمليات قصف بشكل شبه يومي, ما يؤدي الى سقوط ضحايا ودمار بالمباني. يشار إلى أن المعارك وعمليات القصف لم تتوقف في عدة مناطق بسوريا, رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ 30 كانون الاول الماضي, برعاية ايرانية تركية روسية, وسط تبادل التهم بين النظامي والمعارضة بخرق الهدنة. سيريانيوز

2017-03-04 16:45:19 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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