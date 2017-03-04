قال رئيس وفد النظام الى جنيف بشار الجعفري, يوم السبت, ان اهم انجاز حصل خلال جولة المفاوضات بجنيف هو الاتفاق على جدول أعمال مؤلف من 4 نقاط رئيسية وهي "الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب".

ونقلت وكالات انباء عن الجعفري قوله, خلال مؤتمر صحفي, إن "الملفات الأربعة في جدول الأعمال المتفق عليه عبر وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا متساوية وتشمل محاربة الإرهاب".

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وبين الجعفري ان "الموضوع الاساسي الذي تم التركيز عليه هو ملف مكافحة الارهاب, أما النقاط الأخرى فتطرقنا إليها بشكل عابر لمدة ربع ساعة لكل واحدة من السلات الأخرى, باستثناء سلة الانتخابات التي لم نتطرق إليها على الإطلاق لأنها مرتبطة بالدستور والدستور مرتبط بالحكومة الوطنية الموسعة القادمة”.

وكان المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا أعلن, عقب اختتام مفاوضات جنيف الأخيرة يوم الجمعة, عن جولة جديدة للمحادثات خلال الشهر الحالي, مشيرا الى أنه يوجد أجندة واضحة تستند على 4 سلات بما فيها الارهاب.

واضاف الجعفري أن "دمشق ما زالت تبحث ما إذا كانت ستعود للجولة القادمة من المحادثات التي تجرى في وقت لاحق من الشهر الجاري في جنيف", مشددا على ان "أن الحكومة السورية تريد التفاوض مع وفد موحد للمعارضة".

وشارك في مفاوضات جنيف 4 منصات للمعارضة هي منصة الرياض (الهيئة العليا للمفاوضات, ومنصة موسكو ومنصة القاهرة، حيث اشترط رئيس وفد النظام تشكيل وفد موحد للقبول بإجراء مفاوضات مباشرة معهم.

واعلنت منصتي "الرياض" و"موسكو" للمعارضة السورية , مؤخرا, أنهما تسعيان لتشكيل وفد واحد، يضم أيضا منصة "القاهرة" للمشاركة في الجولة المقبلة من محادثات جنيف.

وانتهت مفاوضات السلام, بعد أن استمرت لمدة عشرة أيام, بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف، برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, حيث شدد وفد النظام على ان الاولوية لمكافحة الارهاب, في حين شددت المعارضة على مناقشة الانتقال السياسي وهيئة حكم انتقالي وملفات متعلقة بالوضع الانساني والمعتقلين.