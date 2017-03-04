أعلنت وزارة الداخلية المصرية, مساء الجمعة, عن حدوث تبادل لإطلاق النار جنوب القاهرة بين قوات الامن و"إرهابيين" كانوا يخططن لشن "عمليات عدائية كبيرة", مما ادى الى مقتل 4 منهم.

وأوضحت الوزارة, في بيان, نشرته وكالات انباء, ان الشرطة استهدفت مقر "لمجموعات ارهابية" يقودها سامح محمد فرحات عبد المجيد, كانت تعد" لتنفيذ عمل عدائي كبير" خلال الفترة القادمة, في منطقة المنصورية في محافظة الجيزة بجنوب القاهرة.

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واضاف البيان أن "عناصر البؤرة الإرهابية استشعروا اقتراب القوات وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما دفع القوات للتعامل معهم , الامر الذي أسفر عن مصرع القيادي المذكور وثلاثة من عناصر تلك البؤرة ".

واشار البيان الى ان الشرطة عثرت على "كمية من الأسلحة والذخائر وسيارة" تابعة للمجموعة في موقع الاشتباك.

ولم تقدم الوزارة مزيدا من المعلومات عن هوية الأشخاص الثلاثة, كما لم تنسب "البؤرة الإرهابية" لأي تنظيم.

وكانت الشرطة المصرية قتلت, في شهر تشرين الأول, قياديا بارزا في "الإخوان المسلمين", خلال تبادل لاطلاق النار, فيما وصفته وزارة الداخلية بأنه مسؤول عن "الجناح المسلح" للجماعة .

وتصاعدت حدة الهجمات المسلحة ضد الشرطة والامن في عدة مناطق بمصر لاسيما سيناء, بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي, المنتمي للإخوان المسلمين, في وفت تشن قوات الامن, بقيادة عب الفتاح السيسي, حملات أمنية على "متشددين".