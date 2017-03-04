ضحايا بينهم أطفال بقذائف على بلدة الصفصافية بحماه وحي الزهراء بحلب الاخبار المحلية شارك

سقط ضحايا بينهم أطفال, يوم الجمعة, جراء سقوط قذائف على بلدة الصفصافية بمنطقة محردة شمال مدينة حماه, وحي الزهراء في حلب.









ونقلت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة حماه قوله إن ثلاث أطفاللقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون, تتراوح أعمارهم بين 4 و12 سنة, جراء سقوط قذائف صاروخية على بلدة الصفصافية بمنطقة محردة الواقعة شمال مدينة حماة بنحو 25 كم.



وبين المصدر أن القذائف استهدفت بلدة الصفصافية بـ 3 قذائف صاروخية سقطت اثنتان منها في موقع كان يلعب فيه عدد من أطفال البلدة.



وفي سياق متصل نقلت "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب قوله إن خمسة أشخاص, بينهم طفلة, أصيبوا بجروح بسقوط قذيفة صاروخية على حي الزهراء في حلب.



ويتعرض حي الزهراء للاستهداف بالقذائف بشكل متكرر, وكان آخرها منذ يومين حيث جرح ثلاثة أشخاص بسقوط قذيفة صاروخية على الحي.



وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور وادلب ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.





سيريانيوز





2017-03-04 01:12:54 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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