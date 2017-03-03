توقع ديبلوماسيان غربيان، يوم الجمعة، أن تنتهي مفاوضات السلام السورية في جنيف "بأجندة متفق عليها"، وسط مخاوف من استخدام النظام ملف الإرهاب لإخراج تلك المحادثات عن مسارها.

ونقلت وكالة (رويترز) عن دبلوماسيان غربيان، لم تسمهما، قولها إنه من المتوقع أن تنتهي محادثات السلام السورية يوم الجمعة "بأجندة متفق عليها" وخطة لاستئناف المفاوضات هذا الشهر في جنيف.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

ومن المقرر أن تختتم اليوم 3 آذار الجولة الرابعة من محادثات جنيف، على أن تستأنف في الـ20 من الشهر ذاته.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي غربي ثالث، لم تسمه ايضا، قوله إن "المعارضة" لا تزال تسعى للحصول على تأكيدات بأن النظام لن يستخدم الإرهاب "كذريعة لإخراج المحادثات عن مسارها".

وكانت جولة جنيف الحالية، مستندة في محاورها على قرار مجلس الأمن 2254 المتعلقة بالدستور والانتخابات والحكومة.

وكان رئيس وفد "منصة الرياض" في جنيف، يحيى قضماني قال مساء الأربعاء، بأن مجموعته ترفض ادراج مكافحة الإرهاب على جدول أعمال محادثات جنيف الحالية، الأمر الذي تؤيده روسيا والنظام.

وتتواصل لليوم العاشر على التوالي جلسات منفردة يعقدها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا مع مختلف الوفود المشاركة في جنيف 4، حيث من المتوقع اختتام الجولة اليوم الجمعة، الأمر الذي أعلنته "منصة موسكو" المعارضة وأكده مكتب دي ميستورا.

سيريانيوز