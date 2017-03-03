التقى وفد النظام في جنيف برئاسة بشار الجعفري، يوم الجمعة، بنائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ومجموعة من المسؤولين الروس.

ونقلت وسائل إعلام عن الطرفين تعبيرهما عن ارتياحهما لسير المحادثات في جنيف على الرغم من "محاولات البعض إفشالها".

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يشار إلى أن هذا اللقاء بين وفد النظام إلى جنيف وغاتيلوف هو الثالث منذ بدء جولة المفاوضات السورية الرابعة في المدينة السويسرية.

وكان الجعفري التقى غاتيلوف في جنيف يوم الأربعاء، وتم بحث سير الحوار السوري السوري الحالي.

وكانت الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف بدأت في 23 شباط الماضي، بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف، برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, حيث يشدد وفد النظام مرارا على ان الاولوية لمكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على مناقشة الانتقال السياسي وهيئة حكم انتقالي وملفات متعلقة بالوضع الانساني والمعتقلين.

ومن المقرر أن تنتهي الجولة الحالية من مفاوضات جنيف في 3 آذار الحالي، على أن تستأنف في 20 من الشهر نفسه, وفقاً لما كشفه وفد "منصة موسكو، وهو ما أكده مكتب دي ميستورا.