واصل تشرين نتائجه الإيجابية وتصدره للدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على فريق الكرامة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب الباسل في اللاذقية في الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وهز محمد مرمور شباك الكرامة عند الدقيقة الأولى من الشوط الثاني وأضاف باسل مصطفى الهدف الثاني عند الدقيقة 58 من ركلة جزاء ليرفع تشرين رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول بينما تجمد رصيد الكرامة بثماني نقاط في المركز الثالث عشر.



وتقدم حطين إلى المركز الثاني برصيد 19 نقطة رغم تعادله مع جاره جبلة سلبا والذي أصبح رصيده 10 نقاط في المركز الثاني عشر.



وفاز النواعير على الجزيرة بثلاثة أهداف لهدف رافعا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن وبقي الجزيرة في المركز الاخير برصيد 4 نقاط وسجل للفائز زاهر خليل عند الدقيقة 31 من ركلة جزاء وأحمد البصير عند الدقيقة 50 وملهم ابو التاية عند الدقيقة 80 بينما سجل هدف الجزيرة الوحيد محمد عوض الخليل عند الدقيقة 20.



وعلى ملعب رعاية الشباب في حلب فاز الاتحاد على الطليعة بهدفين نظيفين سجلهما نصوح نكدلي في الدقيقتين 63 و 67 ليرفع رصيده إلى المركز الثالث برصيد 18 نقطة وتراجع الطليعة إلى المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

وعلى ملعبه فاز المحافظة على الحرية بهدفين لهدف سجلهما حسام السمان في الدقيقتين 34 و63 وللحرية أحمد الأحمد عند الدقيقة التاسعة ليرفع المحافظة رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس فيما تجمد رصيد الحرية عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.



وتختتم هذه الجولة السبت بلقاء الفتوة مع الشرطة بينما تم تأجيل لقاءي الجيش مع المجد والوحدة مع الوثبة لمشاركة الجيش والوحدة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.