أعلن المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا, يوم الجمعة, عن جولة جديدة لمحادثات جنيف خلال الشهر الحالي, مشيرا إلى أن المحادثات الأخيرة كانت صعبة لكنها بناءة.







