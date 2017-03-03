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نصر الحريري: اجتماعاتنا مع دي ميستورا اتسمت بـ "الايجابية" للمرة الأولى
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الاخبار المحلية
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افاد
رئيس وفد منصة الرياض الى جنيف4, نصر الحريري, يوم الجمعة, بأن الاجتماعات التي قام
بها الوفد مع المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا اتسمت وللمرة الأولى
بالايجابية.
وقال الحريري, في مؤتمر صحفي له بعد اجتماع الوفد مع دي مستورا, "ناقشنا مع دي
ميستورا الانتقال السياسي وقضايا أخرى مبنية على قرار جنيف1".
وأشار الحريري إلى أن الوفد اتفق مع دي ميستورا على موعد افتراضي لاستئناف الجولة
المقبلة من المفاوضات، معتبراً أنه "لابد للصمت والضمير العالميين أن يتحركا لوقف
المجازر المستمرة في سوريا منذ 6 سنوات".
وأضاف الحريري أن "الميليشيات الطائفية الموالية للنظام تمارس نفس جرائم تنظيم "داعش"
الارهابي".
وتابع الحريري قائلا "أننا ملتزمون بمحاربة الإرهاب بكل أشكاله أوله إرهاب النظام
والحرس الثوري وإرهاب "داعش" وتشهد على ذلك الميادين"، مشيراً إلى أن "النظام
السوري خلق الإرهاب وجلبه إلى سوريا لتشويه صورة الشعب السوري".
وأكد الحريري في معرض كلامه على أن "الجيش السوري الحر" المعارض يعتبر شريكا حقيقيا
في محاربة الإرهاب، حسب تعبيره.
جاء ذلك عقب اعلان منصتي "الرياض" و"موسكو" للمعارضة السورية أنهما تسعيان لتشكيل
وفد واحد، يضم أيضا منصة "القاهرة" للمشاركة في الجولة المقبلة من محادثات جنيف.
يشار الى أن المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا أعلن عن جولة جديدة
لمحادثات جنيف خلال الشهر الحالي, مشيرا إلى أن المحادثات الأخيرة كانت صعبة لكنها
بناءة.
وانتهت مفاوضات السلام, بعد أن استمرت لمدة ثمانية أيام, بين وفدي النظام السوري
والمعارضة في جنيف، برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, حيث شدد وفد
النظام مرارا على ان الاولوية لمكافحة الارهاب, في حين شددت المعارضة على مناقشة
الانتقال السياسي وهيئة حكم انتقالي وملفات متعلقة بالوضع الانساني والمعتقلين.
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2017-03-03 23:54:53
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