افاد رئيس وفد منصة الرياض الى جنيف4, نصر الحريري, يوم الجمعة, بأن الاجتماعات التي قام بها الوفد مع المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا اتسمت وللمرة الأولى بالايجابية.











