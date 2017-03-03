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تركيا تطالب أمريكا الالتزام بتعهداتها بانسحاب المقاتلين الأكراد من غرب الفرات شمال سوريا
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الاخبار السياسية
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وتقول
ان "داعش" و"ب. ي. د." سلما بعض المناطق للنظام السوري ما يؤكد وجود تنسيق مشترك
بينهم
دعا وزير الدفاع التركي، فكري إيشيق, يوم الجمعة, الولايات المتحدة الأمريكية ودول
التحالف الالتزام بتعهداتها بانسحاب عناصر "ب ي د", الامتداد السوري لمنظمة "بي كا
كا", من المناطق غرب نهر الفرات شمالي سوريا.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن إيشيق قوله, في تصريحات صحفية, "ننتظر بشكل قاطع
انسحاب عناصر "ب ي د" و " بي كا كا" من غرب نهر الفرات، وهذا ما تعهدت به أمريكا
لتركيا، وننتظر تنفيذ هذا التعهد بأقرب وقت".
وأطلق تحالف "قوات سوريا الديمقراطية", الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية،
مؤخرا المرحلة الثالثة من عملية "غضب الفرات", في الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم
"الدولة الإسلامية" (داعش), بهدف اكمال عزل المدينة واستعادة السيطرة على المنطقة,
حيث تمكن من التقدم والسيطرة على قرى ونقاط كانت بيد التنظيم.
وأكد إيشيق أن أولوية تركيا بعد تطهير مدينة الباب، شرقي حلب، من مقاتلي "داعش"،
ستكون مدينة منبج.
وأشار ايشيق إلى أن تنظيم "داعش" والـ "ب ي د" سلما بعض المناطق للنظام السوري،
مبينا أن هذا الأمر يؤكد صحة وجهة النظر التركية بالتنسيق المشترك بين "داعش" و" ب
ي د" مع النظام.
جاء ذلك عقب يوم من تهديد تركيا بقصف المقاتلين الاكراد المتواجدين في منبج بريف
حلب, في حالم تنسحب من المدينة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كشف, يوم الثلاثاء, أن فصائل "درع الفرات"
المدعومة من تركيا ستتوجه صوب منبج بحلب, بعد إكمال عمليتها في الباب, مثلما كان
مخططا في الأساس.
سيريانيوز
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2017-03-03 22:35:17
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