وتقول ان "داعش" و"ب. ي. د." سلما بعض المناطق للنظام السوري ما يؤكد وجود تنسيق مشترك بينهم





دعا وزير الدفاع التركي، فكري إيشيق, يوم الجمعة, الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف الالتزام بتعهداتها بانسحاب عناصر "ب ي د", الامتداد السوري لمنظمة "بي كا كا", من المناطق غرب نهر الفرات شمالي سوريا.