قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة، إن استعادة مدينة تدمر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) جرى تحت إشراف مستشارين عسكريين روس، مضيفة أنه تم استخدام طائرات حربية روسية ومروحيات قتالية متطورة في عملية تحرير المدينة.

وأوضح رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي، خلال مؤتمر صحفي، إن العسكريين الروس استخدموا خلال العملية العسكرية ليس الطائرات الحربية فحسب، بل ومروحيات قتالية من طراز "كا-52" (التمساح)، التي أثبتت فعاليتها العالية في مناطق صحراوية وجبلية.

وكان تنظيم "داعش" قد استولى على مدينة تدمر، للمرة الثانية في منتصف كانون الأول الماضي.

ونوه المسؤول العسكري الروسي إلى أن القوات الجيش النظامي وقوات الدفاع المدني تمكنت خلال شهر ونصف من إحراز تقدم قدره 60 كيلومترا وأحكمت سيطرتها كاملة على تدمر في 2 آذار الجاري، وتابع "قدم الطيران الروسي وقوات العمليات الخاصة مساهمة حاسمة في هزيمة تنظيم داعش في تدمر ومحيطها".

وأضاف رودسكوي أن "داعش" تكبد خلال المعارك خسائر تجاوزت ألف قتيل، بالإضافة إلى تدمير 19 دبابة و37 سيارة مصفحة مزودة بأسلحة ثقيلة وأكثر من 100 عربة أخرى.

ولفت إلى أن نجاح الجيش النظامي على الرغم من تلقي مجموعة ميليشيات "داعش" في تدمر تعزيزات بشكل دائم من الموصل والرقة.

وتابع رودسكوي "في الوقت الراهن تم تحرير المدينة بالكامل، وسيطرت القوات النظامية على التلال الاستراتيجية شمالي وجنوبي تدمر، وتواصل التقدم بالاتجاه الشرقي".

وشدد على أن القوات الجوية الفضائية الروسية لم توجه أي ضربات إلى الجزء الأثري للمدينة، حرصا على حماية الآثار المتبقية، التي لم يسعف الوقت لـ "داعش" لتدميرها.

وسبق لتنظيم "داعش" أن دمر العديد من المعالم الأثرية في تدمر، حيث قام في شهر آب من عام 2015 بتفجير المدافن التدمرية البرجية، ودمر أجزاء كبيرة من معبد بل الأثري الذى يعود الى عام 32 ميلادي ومعبد بعل شمين داخل المدينة الأثرية، إضافة الى تحطيم تمثال أسد اللات الشهير وثمانية تماثيل وجدت في مدافن تدمرية.

وأكد رودسكوي أن وحدات الهندسة السورية بدأت الخميس بإزالة الألغام في تدمر وتفقد المباني في المدينة بحثا عن المتفجرات. وذكر بأن الخبراء السوريين تلقوا تدريبات على أيدي الروس في مركز تدريبي أقامته وزارة الدفاع الروسية في حلب. وأضاف أن خبراء من مركز إزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية سينضمون إلى زملائهم السوريين في أقرب وقت.

وكانت وكالة إعلام روسية، أعلنت يوم الخميس، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، بأن الجيش النظامي استعاد بالكامل مدينة تدمر بمساعدة روسية. وذلك قبل أن تعلن القيادة العامة للجيش النظامي، مساء الخميس، عن استعادة السيطرة على مدينة تدمر، بعد قرابة 3 اشهر من خسارتها لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وفي سياق متصل، تحدث رودسكوي عن بعض نتائج العمليات العسكرية الروسية في كامل أراضي سوريا، موضحا أن القوات الجوية الفضائية الروسية نفذت الشهر الماضي 991 طلعة قتالية دمرت خلالها 2306 أهداف للإرهابيين، بما في ذلك مراكز قيادة ومستودعات أسلحة وذخيرة.

وأكد استمرار دعم الطيران الروسي للقوات النظامية التي تواصل عملياتها القتالية ضد تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة". وأضاف أن الجيش النظمي استعاد السيطرة خلال الشهر الماضي 52 بلدة على مساحة تتجاوز 1700 كيلومتر مربع.

وساعد التدخل العسكري الروسي الذي بدأ في سوريا أيلول الماضي على تحويل دفة الحرب لصالح الجيش النظامي بعد أشهر من مكاسب حققتها فصائل معارضة خاصة في ريفي اللاذقية وحلب بعد ظهور أسلحة متقدمة بايدي معارضين.