أزاحت "سوني" الستار رسمياً، عن هاتف Xperia XA1و Xperia XA1 Ultra، ضمن فعاليات مؤتمر الجوالي العالمي في برشلونة.

وبحسب slashgear، فإن هاتف Xperia XA1 يأتي بحجم شاشة 5 أنش بدقة وضوح 720 بيكسل، مع كاميرا خلفية بمستشعر Exmor RS من سوني بحجم 1/2.3، مع 244 مم في عدسات بزوايا واسعة بفتحة F2.0 ونظام تركيز تلقائي Hybrid، مع ميزة إطلاق سريع لتطبيق الكاميرا في 0.6s.

وتدعم الكاميرا التصوير في الإضاءة المنخفضة مع ISO 6400، إلى جانب دعم تكبير 5x للصور ينتج صور واضحة، مع دعم تثبيت الصورة.

أما الكاميرا الأمامية في الهاتف، فتأتي بدقة 8 ميغابيكسل، مع مستشعر سوني Exmor Rبحجم 1/4، وعدسات 23 مم بزوايا واسعة مع فتحة F2.0، ودعم تصوير في الإضاءة المنخفضة ISO 3200، إلى جانب نظام تركيز تلقائي وتثبيت للصورة.



ويتميز هاتف Xperia XA1 برقاقة معالج helio P20 من "ميدياتيك"، وذاكرة عشوائية 3 غيغابايت رام، كما تصل الذاكرة الداخلية للهاتف إلى 322 غيغابايت، ويدعم توسيع الذاكرة حتى 256 غيغابايت عن طريق بطاقة ذاكرة micro-SD خارجية.



ويعمل هاتف Xperia XA1 بنظام تشغيل "آندوريد نوغا"، ويتميز بنظام صوتياتxLOUD، وقدرة بطارية تصل إلى 2300 mAh، مع ميزة الشحن السريع 2.0.