أعلنت هيئة الأركان الروسية، أن وحدات من الجيش النظامي، ستدخل المناطق التي تسيطر عليها قوات الدفاع الذاتي الكردية في منبج بدءا من الجمعة 3 آذار.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان الروسية سيرغي رودسكوي، قوله إن، وحدات الجيش النظامي وصلت إلى المنطقة الواقعة جنوب غرب مدينة منبج التي تسيطر عليها وحدات الدفاع الذاتي الكردية.

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وتابع رودسكوي "وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها بمساعدة من قيادة القوات الروسية في سوريا، سيتم إدخال وحدات من القوات المسلحة التابعة للجيش النظامي بدءا من يوم 3 آذار، إلى الأراضي التي تسيطر عليها وحدات الدفاع الكردية".

وكان "مجلس منبج العسكري" أعلن الخميس، انه توصل لاتفاق مع الروس, بخصوص تسليم القرى الغربية في ريف المدينة, الواقعة على خط التماس مع قوات عملية "درع الفرات" التي يقودها الجيش التركي, إلى حرس الحدود التابع للنظام السوري, الامر الذي نفته تركيا.

ويأتي الإعلان، عقب ايام من تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نية قوات "درع الفرات" التوجه إلى منبج بعد ان انتزعت مدينة الباب من تنظيم "داعش"، والذي تلاه كشف قوات "سوريا الديمقراطية" المدعومة أمريكياً بأن واشنطن أقامت قاعدة عسكرية لها في منبج لحماية القوات من هجمات محتملة من تركيا أو قوات تدعهما.

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