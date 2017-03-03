أطلقت "فيسبوك" تطبيق مخصص للفيديو على شاشات "سامسونغ" الذكية، كأولى الشاشات التي تحصل على هذا التطبيق بعد فترة من إطلاقه.

وبحسب " news.samsung"، فإن التطبيق سيكون متاح لإصدارات شاشات "سامسونغ" الذكية لأعوام 2015، و2016، و2017 ويُمكن تنزيله عبر Samsung Smart Hub.

ويتيح التطبيق امكانية مشاهدة مقاطع فيديو "فيسبوك" مباشرة من شاشة التلفاز، حيث يُمكن للمستخدم مشاهدة المحتوى المشارك بواسطة الأصدقاء، أو المنشور عبر الصحفات التي يعجب بها، أو مقاطع البث المباشر.

ويحتاج استخدام الميزة إلى تسجيل الدخول بحساب "فيسبوك"، وسيكون التطبيق متاحاً لمنصات الشاشات الأخرى مثل "آبل تي في" و"أمازون فاير تي في"، ومستقبلاً إلى شاشات "إل جي" الذكية.