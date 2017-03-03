حصل هاتف "غالاكسي اس 7 ايدج" من "سامسونغ" على جائزة أفضل هاتف لعام 2016 ضمن جوائز The Global Mobile Awards المقدمة على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف MWC 2017 في برشلونة.

وبحسب موقع "عالم التقنية"، فإن هاتف "سامسونغ غالكسي إس 7 إيدج" حصل على جائزة أفضل هاتف للعام 2016 عن فئة الهواتف الذكية بعد منافسة مع هاتف "غوغل بيكسل XL" وهاتف "آيفون 7 بلس" و"هواوي P9" وهاتف "موتورولا موتو Z".

ومن ناحية آخرى، فاز المساعد الشخصي لشركة أمازون Amazon Echo بجائزة أفضل إبتكار، في حين أعلن عن عدد آخر من الفائزين في فئات أخرى.

وشملت فئات الجوائز الأخرى، أفضل ابتكار للصحة وافضل ابتكار للسيارات وهناك ايضاً فئة التطبيقات والكثير من الجوائز الأخرى .