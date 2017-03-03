أكد مؤسس موقع "صراحة"، الذي انتشر مؤخراً بين مستخدمي "فيسبوك"، أنه لم يتوقع النجاح الذي وصل إليه.

وقال مؤسس الموقع زين العابدين توفيق وهو سعودي الجنسية لـ "سي ان ان"، إن " نجاح الموقع بهذه السرعة يعود الى بساطته الشديدة، وفكرته التي تقوم على أساس معرفة رأي الناس في الشخص الذي يطلب ذلك".

وبدأ زين العابدين توفيق، بالتفكير في انشاء الموقع في أيلول الماضي، حتى لاقى انتشاراً واسعاً مؤخراً، وخاصة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، كونه يتيح ارسال رسالة للشخص الذي يتيح المجال لذلك دون معرفة المرسل.

وأكد المؤسس، أن الأمر ليس فيه إجبار لأحد، فالشخص نفسه هو من يقوم باختيار الأشخاص الذي يرغب في أن يعرف رأيهم فيه، وليس فيه خرق للحياة الشخصية.

ويؤكد الموقع عند بدء استخدامه، أنه منصة تتيح للجميع الحصول على نقد بناء من الآخرين، باسم "صراحة"، بينما أشار المؤسس إلى أنه بصدد تطوير تطبيق خاص بالموقع، واتاحة الموقع بلغات مختلفة غير العربية.