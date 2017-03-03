أعلن الكرملين يوم الجمعة، إنه لم يكن هناك أي اتصالات مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة السورية، معرباً عن أسفة لعدم تحقيق تعاون بينهما في مجال مكافحة الإرهاب.

ونقلت وسائل اعلام، عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله، إنه لم تكن هناك أي "اتصالات جوهرية" مع الإدارة الأمريكية بشأن تسوية الأزمة السورية وكذلك لم يكن هناك أي تقدم في التعاون الفعلي في مكافحة الإرهاب.

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وأضاف بيسكوف أن سبب ذلك ربما يكمن في أن الإدارة الجديدة في واشنطن لا تزال في المرحلة الأولى من عملها.

وكان مبعوث الولايات المتحدة لدى قوات التحالف الدولي، بريت ماكغورك، قال نهاية شهر شباط الماضي، أن استراتيجية بلاده في سوريا تختلف عن المسلك الروسي هناك. من جانبه رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن تصريحات ماكغورك حول استحالة التعاون مع روسيا في سوريا، لا تعكس موقف الإدارة الأمريكية الحالية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اقترحت على روسيا "شراكة عسكرية جديدة في سوريا", حيث ابدت الاخيرة استعدادها لدراسة هذا المقترح, فيما شكك البنتاغون في امكانية نجاح هذا التعاون , الا انه اعرب عن استعداد واشنطن للتعاون مع موسكو في هذا الخصوص بشرط "التزام الأخيرة بالتوجه الصحيح".

وشهدت المباحثات الروسية الأمريكية حول سوريا، مؤخرا، فترة عصيبة، في حين أكدت موسكو أن موضوع استئناف التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية حول الملف السوري "أمر متروك لواشنطن".



