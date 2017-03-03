نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر من وفود التفاوض دون أن تسمه قوله، إن هناك احتمال تمديد مفاوضات جنيف الحالية إلى يوم السبت، بعد أن كان متوقعا انتهاءها الجمعة.

وقال المصدر يوم الخميس، "استعدوا ليوم آخر".

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وذكرت الوكالة إن مصدراً آخر، لم تسمه أيضا، أكد الأنباء بقوله "من المتوقع أن يستمر العمل إلى يوم السبت".

ولم يصدر أي تصريح رسمي عن أي من الوفود المشاركة في الجولة الحالية من مفاوضات السلام السورية في جنيف، يفيد بتمديد الجولة.

وكانت الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف بدأت في 23 شباط الماضي، بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف، برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, حيث يشدد وفد النظام مرارا على ان الاولوية لمكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على مناقشة الانتقال السياسي وهيئة حكم انتقالي وملفات متعلقة بالوضع الانساني والمعتقلين.

ومن المقرر أن تنتهي الجولة الحالية من مفاوضات جنيف في 3 آذار الحالي، على أن تستأنف في 20 من الشهر نفسه, وفقاً لما كشفه وفد "منصة موسكو، وهو ما أكده مكتب دي ميستورا.

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