قال رئيس وفد منصة الرياض (الهيئة العليا للمفاوضات) المعارضة في جنيف نصر الحريري، يوم الخميس، أن العملية السياسية في سوريا ليست سهلة ولا نتوقع نتائج واضحة قريبا، معرباً عن أمله بأن تقوم روسيا بدور إيجابي في دعم العملية السياسية.

وأضاف الحريري في مؤتمر صحفي له عقب اجتماع وفده مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، "أننا ننتظر دورا من الإدارة الأميركية الجديدة تجاه تدخلات إيران"، معرباً عن أمله "أن تقوم روسيا بدور إيجابي في دعم العملية السياسية".

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وكان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, طالب يوم الاربعاء, الوفد الروسي المشارك في مفاوضات جنيف, اقناع وفد النظام السوري بقبول مناقشة القضايا السياسية فقط.

وأكد الحريري "أننا سنستمر في المفاوضات بجدية وإيجابية"، معتبراً أن "الأمم المتحدة ومبعوثها يتفاعلون هنا بشكل جيد من أجل تحديد أولويات المفاوضات، وسنعتمد على هذه العلاقة من أجل حلحلة الملفات والتفاصيل العالقة".

وأوضح الحريري إن "نجاح العملية السياسية بحاجة إلى قوة محركة دولية تتمثل في جهود الأمم المتحدة وأفراد الأسرة الدولية".

وكشف رئيس "وفد الرياض" أن اجتماع الجمعة سيكون للخوض بشكل أعمق في موضوع الانتقال السياسي.

وكان الحريري أعلن يوم الأربعاء بان دي ميستورا ابلغهم موافقة واستعداد وفد النظام مناقشة الانتقال السياسي بسوريا.

وتتواصل مفاوضات السلام بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف، برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, حيث يشدد وفد النظام مرارا على ان الاولوية لمكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على مناقشة الانتقال السياسي وهيئة حكم انتقالي وملفات متعلقة بالوضع الانساني والمعتقلين.

ومن المقرر أن تنتهي الجولة الحالية من مفاوضات جنيف في 3 آذار الحالي، على أن تستأنف في 20 من الشهر نفسه, وفقاً لما كشفه وفد "منصة موسكو، وهو ما أكده مكتب دي ميستورا.

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