لقي شخص حتفه وأصيب 5 آخرون، يوم الخميس، جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين على حي الزهراء في مدينة حمص.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن شخصا لقي حتفه وأصيب 5 آخرون، جراء استهداف حي الزهراء بمدينة حمص بقذيفتين صاروخيتين.

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وكانت امرأة لقيت حتفها وأصيب 6 آخرين بينهم طفل، قبل أيام، جراء اعتداءات بقذائف صاروخية ورصاص القنص على حي الزهراء في مدينة حمص وقرية أم الدنانير في الريف الشرقي للمدينة.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور وادلب ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.

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