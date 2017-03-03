تداولت وسائل إعلام، يوم الخميس، تفاصيل قالت إنها لورقة سلمها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، للأطراف

السورية المشاركة في اجتماع جنيف 4.

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وذكرت وسائل الإعلام أن الورقة مكونة من 12 بندا لرؤية الأمم المتحدة حول نظام الحكم في سوريا.

والبنود ال12 هي،

احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. المساواة التامة من حيث السيادة الوطنية، وممارسة دورها الكامل في المجتمع المدني، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي السورية و"يظل الشعب السوري ملتزما باستعادة الجولان السوري المحتل بالوسائل المشروعة ". يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية . تكون سوريا دولة ديمقراطية وغير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية السياسية وسيادة القانون . - تلتزم الدولة بالتمثيل العادل وبإدارات المحليات في الدولة والإدارة المحلية الذاتية للمحافظات . استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها وتحسين أدائهما . الحفاظ على القوات المسلحة . رفض الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية . احترام حقوق الإنسان وإيجاد آليات لحمايتها . إسناد قيمة عالية للهوية الوطنية لسوريا . توفير الدعم للمحتاجين وضمان السلامة والمأوى للاجئين والمشردين بما في ذلك حقهم في العودة إلى ديارهم . حماية البيئة والتراث الوطني .

ولفتت وسائل إعلام إلى إن هذه هي أبرز النقاط التي ينتظر أن تدرس وتناقش من قبل الأطراف خلال الجلسات المقبلة، مشيرة إلى أن الورقة سبق وأن وزعها دي ميستورا باللغة الإنجليزية في جلسة سابقة عقدت اليومين الماضيين، ووزعت باللغة العربية اليوم الخميس.

وكان وفد النظام في جنيف برئاسة بشار الجعفري، أكد في وقت سابق يوم الخميس انه قدم بعض التعديلات والملاحظات على الورقة التي تسلمها من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا والتي تتضمن مبادئ أساسية للحل السياسي بسوريا.

وتتواصل مفاوضات السلام بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف، برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, حيث يشدد وفد النظام مرارا على ان الاولوية لمكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على مناقشة الانتقال السياسي وهيئة حكم انتقالي وملفات متعلقة بالوضع الانساني والمعتقلين.

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