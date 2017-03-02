علن تنظيم "القاعدة" يوم الخميس، مقتل القيادي البارز فيه أبو الخير المصري، في غارة جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا.

وأوضح بيان مشترك للتنظيم "القاعدة" إن المصري لقى حتفه "إثر غارة صليبية غادرة من طائرة مسيرة لتشهد أرض الشام على جرم جديد من جرائم أمريكا والحلف الصليبي في حق الإسلام وأهله".

وكان مسؤول بالمخابات الأمريكية أكد يوم الأربعاء، إن صاروخا أطلقته طائرة بدون طيار تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية أسفر عن مقتل المصري، بينما كان في سيارة قرب مدينة إدلب بشمال غرب سوريا.

وأضاف المسؤول أن القيادي البالغ من العمر 59 عاما، واسمه الحقيقي عبد الله رجب عبد الرحمن، كان الرجل الثاني في القاعدة بعد زعيم التنظيم أيمن الظواهري، وعضوا في مجلس شورى التنظيم المتشدد

يشار إلى أن واشنطن تقود تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، يوجه ضربات جوية ضد مواقع التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق منذ 2014، حيث سبق أن تم إعلان استهداف عدة قيادات في تلك التنظيمات من قبل التحالف الدولي.