صدرت محكمة النقض يوم الخميس، حكماً ببراءة الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين بثورة 25 كانون الثاني 2011.

وذكرت وسائل اعلام مصرية، أن هذا الحكم يعد نهائيا ولا يجوز الطعن عليه.

وأدين مبارك في أول محاكمة له بعد عام من تنحيه، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وكانت محكمة النقض قد قبلت طعن النيابة في قرار محكمة الجنايات، بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة على الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة كانون الثاني 2011.

ولكنها رفضت كل الطعون الخاصة ببقية المتهمين في القضية، وهم نجلا مبارك علاء وجمال، ووزير الداخلية السابق، وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وقضت المحكمة بمحاكمته أمام محكمة جنائية لتصدر حكما نهائيا وباتا في موضوع القضية، لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، حسب نص الحكم.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة أيدت بهذا الحكم براءة وزير الداخلية حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، من تهم قتل المتظاهرين، وصار الحكم ببراءتهم نهائيا وباتا.

وكان عشرات من ضباط الشرطة اتهموا بقتل متظاهرين، برئوا، أو حكم عليهم بأحكام مخففة، أو بأحكام مع وقف التنفيذ.

وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة المظاهرات التي اندلعت 25 كانون الثاني 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 شباط.