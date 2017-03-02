قالت وكالة إعلام روسية، يوم الخميس، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، بأن الجيش النظامي استعاد بالكامل مدينة تدمر بمساعدة روسية.

ونقلت الوكالة الروسية عن متحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله أن "وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين يوم الخميس بأن الجيش النظامي استعاد بالكامل مدينة تدمر من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)".

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وكان الجيش النظامي تمكن يوم الأربعاء من استعادة السيطرة على القلعة الأثرية في تدمر ومساحات جديدة من المدينة، التي تخضع لسيطرة تنظيم "داعش".

وأكد بيسكوف أن "استعادة المدينة الأثرية تمت بمساعدة القوات الجوية الروسية".

وكانت وسائل إعلام روسية، نقلت قبل يومين عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية لم تسمه قوله أن طائرات القوة الجو-فضائية الروسية العاملة في سوريا تلعب دورا كبيرا في عملية استعادة تدمر. وأن "الطائرات التي تشترك في هذه العملية هي "سوخوي-24، سوخوي-25"، "سوخوي–30"، "سوخوي-34" وكذلك مروحيات "كاموف-52" والطائرات من دون طيار.

وبدأ الجيش النظامي, منتصف كانون الثاني الماضي, عملية عسكرية في ريف حمص, لاستعادة تدمر ومناطق في ريف حمص من قبضة التنظيم.

يشار إلى أن "داعش" سيطر على تدمر للمرة الثانية في كانون الأول 2016، بعد أن تمكنت القوات النظامية, بدعم جوي روسي من استعادتها من مسلحي التنظيم في آذار, حيث كان "داعش" بسط سيطرته على المدينة الأثرية للمرة أولى في أيار 2015.

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