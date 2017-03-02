أعلنت القيادة العامة للجيش النظامي، مساء الخميس، عن استعادة السيطرة على مدينة تدمر، بعد قرابة 3 اشهر من خسارتها لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقالت قيادة الجيش في بيان ، إنه "بعد سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة وبإسناد جوي مركز من الطيران الحربي السوري والروسي، استعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء، مدينة تدمر والمناطق الحاكمة المحيطة بها".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

ولفت البيان إلى أن وحدات الهندسة تقوم بتفكيك المفخخات والعبوات الناسفة التي خلفها التنظيم الإرهابي في المباني والشوارع والساحات العامة.

ورأت القيادة في بيانها "أن هذا الانجاز يؤكد أن الجيش بالتعاون مع الأصدقاء هو القوة الوحيدة الفاعلة والقادرة على مكافحة الإرهاب واجتثاثه".

وأكد البيان عزم الجيش النظامي وحلفاءه على مواصلة عملياته ضد تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهما من التنظيمات الإرهابية الأخرى.

وتأتي استعادة الجيش النظامي مدعوماً من روسيا السيطرة على تدمر، بعد قرابة 3 اشهر من خسارتها للمرة الثانية على يد تنظيم "داعش"، حيث تمكن التنظيم في أيار 2015 من السيطرة على المدينة للمرة الأولى، ثم استعادتها قوات النظامي في آذار الـ2016.

يشار إلى أن القوات الجوية الروسية قدمت إسناداً للجيش النظامي في معاركه ضد "داعش" في تدمر، حيث تقود روسيا عملية عسكرية في سوريا منذ 2015، ساهمت في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح النظامي.

سيريانيوز