أجبر لاس بالماس المضيف ريال مدريد على النزول من عرش الليغا بعد أن تربع على قمته لمراحل عديدة، بعدما فرض عليه التعادل 3-3 في مباراة مثيرة.

أفلت ريال مدريد من خسارة موجعة أمام لاس بالماس بانتزاع التعادل 3-3 بصعوبة في الثواني الأخيرة، لكنه واصل نزيف النقاط في الفترة الأخيرة، فبعد أن كان يتصدر الترتيب بفارق مريح عن أقرب منافسيه، بات في المركز الثاني (56 نقطة) خلف برشلونة بفارق نقطة وتنقصه مواجهة صعبة أمام مستضيفه سلتا فيغو.



وأكمل ريال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 47 بعد طرد جناحه الدولي الويلزي غاريث بايل.



وتقدّم ريال عبر إيسكو (8)، لكنّ لاس بالماس فاجأه بعد دقيقتين بواسطة تاتواسو دومينغيز، ثم أضاف جوناثان فيايرا الثاني (56 من ركلة جزاء) والغاني كيفن برينس بواتنغ الثالث (59).



وقلّص البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم، الفارق إلى 2-3 من ركلة جزاء في الدقيقة 86، ثم أضاف هو نفسه هدف التعادل قبل النهاية بدقيقة واحدة.



وحقق فياريال فوزاً كبيراً أيضاً على مضيفه أوساسونا بأربعة أهداف لروبرتو سوريانو (2) وروبرتو سولدادو (27 من ركلة جزاء) ورافايل سانتوس (74 و78)، مقابل هدف لروبرتو توريس (64 من ركلة جزاء).



ورفع فياريال رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس، وعزز فرصته في التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، في حين أنّ أوساسونا يقترب من الهبوط إذ يحتل المركز الأخير بـ 10 نقاط فقط.



من جهته، فاز غرناطة على ألافيس بهدفين لواكاسو مبارك (38) وإسحاق كوينكا (53) مقابل هدف لفيكتور كاماراسا (57).



وتعادل سلتا فيغو مع إسبانيول بهدفين لإياغو أسباس (21) والدنماركي دانييل واس (30) مقابل هدفين لجيرارد مورينو (28) والأرجنتيني بابلو بياتي (32).



وتختتم المرحلة الخميس فيلعب ديبورتيفو لا كورونيا مع أتلتيكو مدريد وإشبيلية الثالث مع أتلتيك بيلباو.