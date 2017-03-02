قاد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ حامل اللقب إلى نصف نهائي كأس ألمانيا، بفوزه السهل على ضيفه شالكه 3-صفر، فيما عمّق بوروسيا مونشنغلادباخ جراح هامبورغ بإزاحته.

وحسم بايرن، حامل الرقم القياسي في الكأس (18 لقباً)، المواجهة من شوطها الأول عندما سجّل ثلاثيته.



ولا يزال بايرن يحارب على ثلاث جبهات، الدوري المحلي حيث يحتل الصدارة والكأس بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا حيث اقترب من بلوغ ربع النهائي بعد تخطيه أرسنال الإنكليزي 5-1 في ذهاب ثمن النهائي.



وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل مبكراً (3)، قبل أن يضاعف الإسباني تياغو ألكانتارا الأرقام (16). وهذه أول مرة يسجل تياغو، لاعب برشلونة الإسباني السابق، 6 أهداف في موسم واحد.



وحقق ليفاندوفسكي ثنائيته بعد نصف ساعة على انطلاقة المباراة إثر تمريرة من الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري (29). ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 30 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم.



وأكمل شالكه المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع هولغر بادشتوبر المعار من بايرن ميونيخ بالذات (77).



ويشكل الفريق البافاري عقدة لشالكه، فهو لم يخسر أمامه منذ الثاني من آذار 2011 عندما سقط على ملعب "أليانز أرينا" في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس.



والتقى الفريقان مرتين هذا الموسم في الدوري، ففاز بايرن ميونيخ بثنائية نظيفة على ملعب "فيلتينز أرينا" في 9 أيلول الماضي، وتعادلا 1-1 في الرابع من شباط الحالي.



ويحتل شالكه المركز الثاني عشر في الدوري برصيد 27 نقطة بفارق نصف العدد تقريبا من النقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر (53 نقطة).

من جانبه، عمّق بوروسيا مونشنغلادباخ جراح مضيفه هامبورغ وأخرجه من المسابقة بفوزه عليه 2-1.