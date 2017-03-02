اعلنت شركة "لافارج هولسيم" السويسرية, يوم الخميس, إن تحقيقا داخليا كشف أن مصنعها لإنتاج الأسمنت في سوريا "وفر تمويلا لجماعات مسلحة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشركة قولها, في بيان, "يبدو من التحقيق أن الشركة المحلية قدمت أموالا لأطراف ثالثة لعمل ترتيبات مع عدد من هذه الجماعات المسلحة ومنها أطراف خاضعة لعقوبات وذلك للحفاظ على العمليات وضمان مرور العاملين والإمدادات من المصنع وإليه بأمان".

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وأضافت الشركة ان "التحقيق لم يتمكن من تحديد الأطراف التي تلقت الأموال في النهاية بعد وصولها للأطراف الثالثة".

من جانبها ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن تنظيم "داعش" كان المستفيد من هذه الترتيبات.

وكشفت جماعتان مدافعتان عن حقوق الإنسان, في وقت سابق, أنهما أقامتا شكوى قانونية في باريس ضد شركة لافارج، قائلتين إن بعض أعمالها في سوريا ربما جعلتها "متورطة في تمويل تنظيم داعش وفي جرائم حرب."

ويشار الى أن شركة "لافارج هولسيم" هي إحدى أكبر الشركات المتخصصة في صناعة مواد البناء مثل الاسمنت, الزلط, الخرسانة في العالم. تأسست عام 2015 نتيجة الاندماج بين شركة لافارج الفرنسية للاسمنت وشركة هولسيم السويسرية. وتعمل الشركة في 90 دولة حول العالم.