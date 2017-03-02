أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم, يوم الخميس, مرسوماَ يقضي بتسمية قدري محمد الحسن عضواَ في مجلس الشعب.

ونصت المادة (1) من المرسوم الذي حمل رقم (64), على تسمية قدري محمد الحسن لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الثاني لملء المقعد الشاغر عن القطاع أ في دائرة مناطق حلب الانتخابية.

وجاء المرسوم بناء على أحكام الدستور, وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014.

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وكان الأسد أصدر, منذ أيام , مرسوما تشريعيا يقضي بتسمية أحمد ابراهيم ابن صالح لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الثاني لملئ المقعد الشاغر عن القطاع (أ) في دائرة مناطق حلب الانتخابية.

ويذكر أن مجلس الشعب يتألف من 250 عضواً، و ينتخب كل 4 سنوات بشكل مباشر من الشعب في المحافظات السورية.