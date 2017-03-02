أعلنت الشركة السورية للاتصالات, يوم الخميس, عن إطلاق عدة عروض خلال شهر آذار متضمنة جملة من التخفيضات للمشتركين على خدمات الانترنت والمكالمات الخلوية والقطرية, وذلك ضمن حملة "مين قال السورية للاتصالات ما بتعمل عروض وتخفيضات".

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية عن مدير الإدارة التجارية في الشركة أحمد سنبل قوله ان "العرض الأول يستهدف المشتركين الجدد الراغبين بتركيب بوابات تراسل "اي دي اس ال" بحيث يحصل المشترك الذي يقوم بالاشتراك بسرعة 2 أو 4 ميغا على حسم 50 بالمئة من أجر التركيب ويحصل أيضاً على حسم بحدود 30 بالمئة من أجر الاشتراك الشهري للخدمة لمدة 3 أشهر ".

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واضاف سنبل "بناء على العرض فإن المشترك الجديد بسرعة 2 ميغا سيوفر مبلغ 3520 ليرة سورية والمشترك الجديد بسرعة 4 ميغا سيوفر مبلغ 5500 ليرة سورية".

وبالنسبة للعرض الثاني الذي يستهدف المشتركين الحاليين بالسرعات المنخفضة من خلال منحهم حسما بحدود 30 بالمئة من أجور الاشتراك الشهري للسرعة الجديدة لمدة 3 أشهر, أشار سنبل إلى أنه "عند رفع السرعة من 256 كيلو بايت أو 512 كيلو بايت إلى 1 ميغا سيكون بسعر 1100 بدلاً من 1600 ليرة سورية, أما في حال زيادة السرعة إلى 2 ميغا فسيكون بسعر 1925 بدلا من 2800 ليرة سورية".

وحددت الشركة, وفق سنبل, فترة الاشتراك بعروض الانترنت من الخامس إلى الـ 28 من آذار , وستكون كل المراكز الهاتفية مستعدة لاستقبال المشتركين الذين يرغبون بتركيب أو رفع سرعة الانترنت خلال أوقات الدوام الرسمي, كما يمكن الاستفسار عن العروض بالاتصال على الرقم 199 أو من خلال الموقع الالكتروني أو الصفحة الرسمية للشركة على فيسبوك.

من جهة أخرى, لفت سنبل إلى أن الشركة "ستطلق تخفيضات على أجور المكالمات القطرية والخلوية الصادرة من الهاتف الثابت يوم عيد الأم , والموضوع قيد التحضيرات النهائية ليكون جاهزاً في الـ 21 من آذار".

وكانت الشركة "السورية للاتصالات" أعلنت, كانون الأول الماضي, عن إجراء حملة تخفيضات على أجور الاتصالات الصادرة من الهاتف الثابت بمناسبة الأعياد.

كما أعلنت الشركة أيضا أعلنت, في وقت سابق من العام الحالي, عن تخفيضات على أجور الاتصالات القطرية والخلوية الصادرة من الهاتف الثابت لمدة يوم واحد بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات.

يشار إلى أن خدمة الاتصال الخلوي تعاني مشاكلاً من حيث عدم توفر التغطية في جميع المناطق، وضعفها في أوقات انقطاع التيار الكهربائي.

كما تعاني شبكة الانترنت في عموم البلاد، من بطء شديد، يعود السبب إلى زيادة عدد المشتركين بشكل كبير، بحسب مؤسسة الاتصالات، حيث تكرر انقطاع خدمات الانترنت عن البلاد مرات عدة منذ اندلاع الازمة في سوريا عام 2011، فيما تكرر الشركة السورية للاتصالات وعودها بتحسين جودة الخدمة وسرعتها وتوسيع البوابات للمستخدمين.