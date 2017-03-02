أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الخميس, مرسوماَ يقضي بإحداث محكمة صلح في ضاحية قدسيا بريف دمشق.

ونصت المادة (1) من المرسوم, الذي حمل رقم (63), على احداث محكمة صلح في ضاحية قدسيا يتم ملء وظائفها من الملاك العددي لعدلية ريف دمشق.

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وجاء في المادة (2) بأن يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا لهذا المرسوم.

ويبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائما وينقل إلى المحكمة الجديدة المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل, بحسب ما جاء في المادة (3).

وجاء المرسوم بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته, وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 125 تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته, و وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 149 تاريخ 9-2-2017.