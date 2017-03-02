شهدت مدارس التجمعات ذات الكثافة الكبيرة بعدد الطلاب في محافظة القنيطرة انتشار ظاهرة "القمل", بسبب "غياب النظافة", حيث أبدى المحافظ أحمد شيخ عبد القادر "انزعاجه الكبير" بسبب تفشي هذه الظاهرة.

ونقلت صحف محلية عن المحافظ قوله , خلال اجتماع المجلس الصحي, انه "لن يسمح بهذه الظاهرة", متسائلاً عن غياب إدارات المدارس والموجهين.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وأشار عبد القادر إلى "ورود شكاوى كثيرة على واقع النظافة في تجمعات النازحين رغم تقديم كل الدعم للوحدات الإدارية لتحسين واقع النظافة فيها وآخرها تقديم 100 مليون لإصلاح آليات النظافة والتي تم وضعها بالخدمة".

وكلف المحافظ مديري البيئة والنفايات الصلبة القيام بجولة على الوحدات الإدارية لوضع خطة لتحسين واقع النظافة ووضع برنامج لإقامة حملات نظافة دورية في تلك التجمعات الواقعة بريف دمشق.

وطالب المحافظ بضرورة "مراقبة الدواء ووصوله إلى مستحقيه من المرضى المزمنين"، منوها "بوجود كميات جيدة من الدواء ومتوافرة بالمراكز الصحية ولكن إذا تم ضبط عملية التوزيع فإنه سيكفي كل أبناء المحافظة".

وشدد المحافظ على "ضرورة مراقبة الأسواق صحيا وتموينياً وسحب عينات بشكل دائم من المواد الغذائية ومياه الشرب".

وكان فريق النهوض بالنظافة التابع للهلال الأحمر العربي السوري فرع القنيطرة بدأ, في وقت سابق, حملة شاملة لتوعية الأطفال والأمهات حول العادات الصحية وطرق الوقاية من الأمراض المعدية لتفادي انتشارها والحد من مخاطرها.

وتضمنت الحملة زيارات ميدانية للمدارس ومراكز الإيواء في مناطق: (خان أرنبه- الكوم- جبا- مدينة البعث- المشقق). حيث تم الكشف عن عدد من حالات (التهاب الكبد- الجرب- القمل) وعمل الفريق على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار هذه الحالات.