بررت مصر قرارها بالامتناع عن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص الكيماوي السوري, قائلة بانه لاتوجد "ادلة دامغة" بشأن اتهام النظام السوري بامتلاك أسلحة كيميائية.

وأوضحت الخارجية المصرية, في بيان نشرته وكالات أنباء, أن "موقف مصر تجاه حيازة أو استخدام الأسلحة الكيميائية واضح ومعروف ولا يقبل التشكيك".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وأضاف البيان أن "مصر أكدت خلال مراحل تداول مشروع القرار على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الآلية الدولية المشكلة من مجلس الأمن للنظر في الاتهامات الموجهة للحكومة السورية في هذا الأمر، آخذة في الاعتبار تمديد المجلس، في تشرين الثاني 2016، عمل تلك الآلية لمدة عام إضافي".

واستخدمت روسيا والصين، يوم الثلاثاء، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بخصوص معاقبة مسؤولين كبار بالنظام السوري لمسؤوليتهم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وصوت لصالح القرار 9 دول من أعضاء المجلس، البالغ عددهم 15 دولة، فيما اعترض على القرار روسيا والصين إضافة إلى بوليفيا, في حين امتنعت مصر وكازاخستان وإثيوبيا عن التصويت.