التقى رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري يوم الاربعاء، مجددا بنائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف في جنيف.

وافادت وكالة (سانا ) أن " الجعفري عقد اليوم لقاء جديدا مع غاتيلوف لبحث سير الحوار السوري السوري الجاري في جنيف".

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وكان الطرفان التقيا يوم الثلاثاء، وتم الاتفاق على ان مكافحة الإرهاب من ضمن أولويات المحادثات لحل الأزمة السورية.

وجاء اللقاء عقب مباحثات عقدها غاتيلوف مع وفدي "منصة القاهرة" و "هيئة التفاوض", حيث تم بحث سبل التسوية السياسية في سوريا.

وتتواصل مفاوضات السلام بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف، برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, حيث يشدد وفد النظام مرارا على ان الاولوية لمكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على مناقشة الانتقال السياسي وهيئة حكم انتقالي وملفات متعلقة بالوضع الانساني والمعتقلين.

وتأتي المفاوضات وسط آمال بان تسفر عن الخروج بحل ينهي الازمة السورية, الا ان دي ميستورا استبعد مؤخرا حدوث "انفراجة" في المحادثات, لكنه اشار الى ان المفاوضات ستتركزعلى مسائل الدستور والانتخابات, في حين امتنع مكتبه عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام.