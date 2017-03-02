باريس سان جيرمان يتخطى نيور المغمور ويواصل التقدم بكأس فرنسا اخبار الرياضة شارك

عبر حامل اللقب باريس سان جيرمان من محطة مستضيفه نيور (درجة ثانية) بالفوز عليه 2-0 الاربعاء في دور الـ16 من بطولة كأس فرنسا .

وسجل للفريق الباريسي الأرجنتيني خافيير باستوري 78 والأوروغوياني ادينسون كافاني 90+4 ليتأهل الفريق إلى دور الثمانية.



وكان باستوري قدم أداء مميزاً في مواجهة مرسيليا الأخيرة في الدوري (5-1) عندما استهل المباراة منذ بدايتها، علماً بأنه لم يلعب أساسياً منذ 20 ايلول الماضي.



وأراح إيمري الإيطاليين ماركو فيراتي وتياغو موتا، أدريان رابيو، الأرجنتيني انخل دي ماريا وحاتم بن عرفة.



ولعب لأول مرة مع فريق العاصمة المهاجم البرتغالي الشاب غونسالو غويديش القادم مقابل 30 مليون يورو من بنفيكا في فترة الانتقالات الشتوية.



وتخطى غانغان حامل لقب 2009 و2014 مضيفه كوفيي (وطنية) 2-1. سجل للفائز الكسندر مندي (59) والبلجيكي نيل دي باو (61)، وللخاسر بيار فينيو (90). سيريانيوز 2017-03-02 00:03:15 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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