برشلونة يكتسح سبورتينغ خيخون بسداسية ويشدد الضغط على المتصدر ريال مدريد اخبار الرياضة شارك

واصل برشلونة حامل اللقب الضغط على غريمه ريال مدريد المتصدر بفوزه الكبير على ضيفه سبورتينغ خيخون 6-1 الأربعاء في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي يستضيف لاس بالاس علماً أن لفريق العاصمة مباراة مؤجلة مع سلتا فيغو.



واستعد الفريق الكتالوني بالتالي أفضل استعداد لمباراته المصيرية مع مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج إلى معجزة لتعويض خسارته القاسية ذهاباً برباعية نظيفة.



في المقابل، تعقّد موقف سبورتينغ خيخون بعد أن تجمد رصيده عند 17 نقطة فقط في المركز الثامن عشر، أول مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية.



بدأ برشلونة المباراة ضاغطاً ولم يتأخر في افتتاح التسجيل، فبعد سلسلة من التمريرات أرسل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو كرة عالية إلى داخل منطقة سبورتينغ خيخون تابعها الأرجنتيني ليونيل ميسي من قبل نقطة تنفيذ ركلة الجزاء تقريباً برأسه في المرمى لحظة خروج الحارس للتصدي له (9).



وعزّز ميسي صدارته لترتيب هدافي الدوري رافعاً رصيده إلى 20 هدفاً.



وتقدم برشلونة بعد دقيقتين فقط إثر هدف لخوان رودريغيز خطأ في مرمى فريقه، لكن الفريق الكتالوني لم يكن بحاجة إلى هدية من منافسه لتأكيد تفوقه فسجل له المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز هدفاً ثالثاً حين تابع كرة ارتدت من الدفاع بلمسة واحدة في الشباك (27).



وهو الهدف الثامن عشر لسواريز في المركز الثاني لترتيب الهدافين.



وكان كارلوس كاسترو سجل هدفاً لخيخون في الدقيقة 21.



وأضاف المهاجم باكو ألكاسير الهدف الرابع بعد أربع دقائق على انطلاق الشوط الثاني. وانضم البرازيلي نيمار إلى زملائه بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 66، ثم ختم الكرواتي إيفان راكيتيتش المهرجان بالهدف السادس قبل النهاية بثلاث دقائق.



وحقق فياريال فوزاً كبيراً أيضاً على مضيفه أوساسونا بأربعة أهداف لروبرتو سوريانو (2) وروبرتو سولدادو (27 من ركلة جزاء) ورافايل سانتوس (74 و78)، مقابل هدف لروبرتو توريس (64 من ركلة جزاء).



ورفع فياريال رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس، وعزز فرصته في التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، في حين أن أوساسونا يقترب من الهبوط إذ يحتل المركز الأخير بعشر نقاط فقط. سيريانيوز 2017-03-02 00:14:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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