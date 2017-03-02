طالب الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الاربعاء, الوفد الروسي المشارك في مفاوضات جنيف, اقناع وفد النظام السوري بقبول مناقشة القضايا السياسية فقط.

واوضح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك", لم تسمه, إن "دي ميستورا طلب من الروس إقناع وفد الحكومة بقبول أجندة السلات الثلاث"، وذلك في إشارة إلى القضايا السياسية، الدستور والحكومة والانتخابات.

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والتقى دي ميستورا, في وقت سابق اليوم, وفد النظام السوري, حيث كشف مصدر مقرب من الوفد لوكالة "تاس" ان دي ميستورا رفض إدراج مناقشة موضوع مكافحة الإرهاب على جدول أعمال مفاوضات جنيف، في وقت قدم وفد النظام مجموعة من التعديلات والملاحظات على الورقة التي تسلمها من المبعوث الاممي.

وتتواصل مفاوضات السلام بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف، برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, حيث يشدد وفد النظام مرارا على ان الاولوية لمكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على مناقشة الانتقال السياسي وهيئة حكم انتقالي وملفات متعلقة بالوضع الانساني والمعتقلين.

وجاء ذلك عقب كشف وفد "منصة موسكو" للمعارضة السورية إلى مؤتمر جنيف4 أن هذه الجولة من المفاوضات ستنتهي في 3 آذار الحالي على أن تستأنف في 20 من الشهر نفسه, وهو ما أكده مكتب دي ميستورا.