نشبت حرائق كبيرة, يوم الأربعاء، طالت غابات ومزارع واحراج عدة قرى بمنطقة القرداحة بريف اللاذقية, قبل تمكن فرق الاطفاء من اخمادها, وذلك في حادثة هي الثانية من نوعها في غضون 3 أشهر.

واوضح فوج إطفاء اللاذقية, عبر صفحته على "فيس بوك"، أن "النيران اشتعلت بقوة في قرى القليلة والقطلبة وبكراما بريف القرداحة, لكن عمليات إخماد النيران انتهت بشكل يشبه المعجزة ".

واشار فوج اطفاء اللاذقية الى ان عمليات الاخماد كانت "غير فعالة", نظرًا "للرياح العاتية و ضيق الطرقات", مؤكدا "عدم تسجيل أي إصابات من الأهالي أو رجال الإطفاء و على عدم احتراق أي منزل أيضاً ".

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان حرائق التهمت احراش وغابات بكراما والقليلة والقطلبة وسفح جبل العرين, وسط محاولات من فرق الاطفاء اخماد هذه الحرائق.

ولم يتم التطرق الى سبب نشوب هذه الحرائق, لكن المصادر اعلنت ان الحرائق امتدت الى مساحات واسعة بفعل الرياح القوية.

وكانت عدة قرى في محيط بلدة القرداحة بريف اللاذقية، شهدت في تشرين الثاني الماضي، موجة نزوح جماعية للأهالي، جراء حرائق هي الأولى من نوعها، التهمت غابات وأحراج المنطقة، واستمرت لأكثر من أسبوع, لكن تم اخمادها.

يذكر أن جبال الساحل السوري شهدت في صيف 2010 حرائق مشابهة امتدت من ريف اللاذقية الشمالي، وحتى منطقة كسب على الحدود مع تركيا.