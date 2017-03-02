دعا وزير الداخلية محمد الشعار, يوم الأربعاء, إلى التشديد والتدقيق فيما يتعلق بالإجراءات والشروط بخصوص منح وثائق السفر بكل أنواعها, والتدقيق في منح الإقامات للوافدين إلى سوريا والتأكد من جميع البيانات عند منحها.

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية عن الشعار قوله , في اجتماعه مع مدير إدارة الهجرة والجوازات ورؤساء فروع ومراكز الهجرة والجوازات في المحافظات, إنه "يجب التقيد بالقوانين والأنظمة واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث أي خلل وبذل كل الجهود من أجل تأمين الخدمات اللازمة للمواطنين بأسهل الطرق.

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وكان الشعار أكد, في وقت سابق, على ضرورة رفع مستوى الجهوزية والتفاني في العمل والتشدد في إتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية للحد من حدوث الجريمة.

ودأبت الجهات المختصة, خلال الازمة, على التدقيق في وثائق السفر والإقامات وهويات طالبي الحصول على الجواز, في ظل الحوادث وحالة الفوضى التي تعيشها البلاد.