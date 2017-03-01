ارتفاع أسعار الفروج وبعض أصناف الخضار وثبات أسعار الفواكه والبيض الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاربعاء, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه و الفروج والبيض.

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات، حيث تبين أن اسعار اغلب الأصناف شهت نوعا من الاستقرار, ماعدا البندورة والبصل والزهرة والتي سجلت ارتفاعا بالأسعار, مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه التي شهدت أسعار أصنافها ثباتا أيضا, باستثناء الليمون, حيث سجلت اسعارها انخفاضا, مقارنة بالنشرة السابقة. من جهة اخرى, حددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والتي تبين ان الاسعار سجلت ارتفاعا بالمجمل, مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار لاتزال مستقرة . وتعتبر اسعار الخضار والفواكه والفروج والبيض بالمجمل مرتفعة, وسط ارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل متزايد في ظل الأزمة، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، ومن انخفاض بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى, في حين وعدت الحكومة مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق. سيريانيوز

2017-03-01 20:01:46 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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