أعلن عضو وفد منصة موسكو للمعارضة السورية إلى مؤتمر جنيف4 نمرود سليمان, يوم الأربعاء, أن هذه الجولة من المفاوضات ستنتهي في 3 آذار على أن تستأنف في 20 من الشهر الجاري, وهو مااكده مكتب الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وذكرت وسائل اعلام ان وكالة "نوفوستي" الروسية نقلت عن سليمان قوله ان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا تيفان دي ميستورا من المرجح ان ينهي هذه الجولة يوم الجمعة القادم".

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وأضاف سليمان أن "دي ميستورا ينوي أن يجري جولة جديدة من العملية التفاوضية في جنيف في 20 آذار".

من جانبه, أكد مصدر في مكتب دي ميستورا هذه المعلومات, بحسب الوكالة.

وتتواصل مفاوضات السلام بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف، برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, حيث يشدد وفد النظام مرارا على ان الاولوية لمكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على مناقشة الانتقال السياسي وهيئة حكم انتقالي وملفات متعلقة بالوضع الانساني والمعتقلين.

وتجري هذه الجولة من المفاوضات بمشاركة وفد الحكومة السورية برئاسة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، ووفد يمثل الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن منصة الرياض للمعارضة السورية وكذلك وفدي منصتي القاهرة وموسكو اللتين رفضتا الانضمام لفريق الهيئة العليا.

وتأتي المفاوضات وسط آمال بان تسفر عن الخروج بحل ينهي الازمة السورية, الا ان دي ميستورا استبعد مؤخرا حدوث "انفراجة" في المحادثات, لكنه اشار الى ان المفاوضات ستتركزعلى مسائل الدستور والانتخابات, في حين امتنع مكتبه عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام.