أعلن رئيس وفد المعارضة السورية الى جنيف نصر الحريري, يوم الأربعاء, أن الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا ابلغهم بأن مفاوضي النظام مستعدون لبحث انتقال سياسي خلال محادثات السلام .

ونقلت وكالات انباء عن الحريري قوله, في تصريح للصحفيين, عقب الاجتماع مع الموفد الاممي, "سمعنا من دي ميستورا أن النظام وافق على بحث الانتقال السياسي بضغط روسي، وهذه نقطة إيجابية".

واشار الحريري الى ان "الانتقال السياسي أصبح الموضوع الرئيسي على طاولة مباحثات جنيف4، وهناك تقدم في ذلك".

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وأضاف أن "الوفد الحكومي يحاول إعطاء الأولوية لنقاط أخرى لتفادي التعامل مع القضايا السياسية بشكل مباشر", متهماَ الحكومة "باللجوء للعنف على الأرض لإفساد المحادثات".

وتتواصل مفاوضات السلام بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف، برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, حيث يشدد وفد النظام مرارا على ان الاولوية لمكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على مناقشة الانتقال السياسي وهيئة حكم انتقالي وملفات متعلقة بالوضع الانساني والمعتقلين.

وتأتي المفاوضات وسط آمال بان تسفر عن الخروج بحل ينهي الازمة السورية, الا ان دي ميستورا استبعد مؤخرا حدوث "انفراجة" في المحادثات, لكنه اشار الى ان المفاوضات ستتركزعلى مسائل الدستور والانتخابات, في حين امتنع مكتبه عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام.