واصل الجيش النظامي, يوم الأربعاء, تقدمه باتجاه مدينة تدمر بريف حمص, حيث تمكن من انتزاع قلعة تدمر الاثرية ومساحات جديدة من قبضة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي سيطر على منطقة مثلث تدمر بشكل كامل وقلعة تدمر وجبل الطار الاستراتيجي

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كما سيطر النظامي, بحسب المصادر, على أعلى قمة في جبل عنتر (خشم عنتر) شمال مدينة تدمر وعلى فندق الديدمان وسميراميس والموارد المائية وشركة الكهرباء والقصر القطري جنوب غرب المدينة .

من جهتها, أعلنت مصادر معارضة ان النظامي بسط سيطرته على التلال المحيطة بقلعة تدمر الأثرية وعلى قلعة فخر الدين المعني الأثرية غرب المدينة

وكان النظامي حقق الاثنين تقدما في تدمر, حيث سيطر على النقطة /939,5/ وهي تعتبر أعلى نقطة في جبال الهيال المطلة على مثلث تدمر, كما سيطر على مرتفع "المقالع" و"مدينة التمثيل" .

وبدأ الجيش النظامي, منتصف كانون الثاني الماضي , عملية عسكرية في ريف حمص, بعد انتزاع "داعش" مدينة تدمر مجدداَ, حيث فرض سيطرته على مساحات ومواقع جديدة في المنطقة من بينها حقل حيان, بعد معارك مع التنظيم.

يشار إلى أن "داعش" سيطر على تدمر للمرة الثانية في كانون الأول، بعد أن تمكنت القوات النظامية , بدعم جوي روسي , من انتزاعها من مسلحي التنظيم في آذار, بعد ان سيطر عليها هؤلاء للمرة الأولى في عام 2015.