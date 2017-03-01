تستضيف العاصمة استانا، جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية، من المزمع عقدها في 14 آذار الجاري، بمشاركة المعارضة المسلحة وروسيا وإيران وتركيا.

ونقلت وكالات انباء روسية عن مصدر, لم تسمه قوله, ان "اجتماعا جديدا بين الدول الضامنة للهدنة في سوريا والمعارضة السورية المسلحة سيعقد في أستانا في 14 آذار الجاري".

ولم ترد أي أنباء حول مشاركة الحكومة السورية في هذا اللقاء المنتظر.

وكان السفير الإيراني لدى كازاخستان مجتبى دمير جيلو، رجح في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن عقد اللقاء القادم حول سوريا في أستانا قد يكون قبل 21 من آذار الجاري.

واستضافت أستانا ، يومي 23-24 كانون الثاني محادثات بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة لتثبيت نظام وقف الأعمال القتالية المعمول به حاليا في سوريا، والذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول ، وكذلك بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا.

كما استضافت استانا في 15 شباط الجاري اجتماعا اخر بقيادة تركيا وروسيا، ومشاركة إيران والولايات المتحدة الأمريكية والنظام السوري والمعارضة, دون صدور بيان ختامي.

وتتواصل مفاوضات السلام بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف، برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, وسط آمال بان تسفر المفاوضات عن الخروج بحل ينهي الازمة السورية, الا ان دي ميستورا استبعد مؤخرا حدوث "انفراجة" في المحادثات.