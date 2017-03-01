كشفت قوات "سوريا الديمقراطية", يوم الأربعاء, أن الولايات المتحدة الامربكية قامت بإنشاء قاعدة عسكرية داخل مدينة منبج بحلب, لحمايتها من الهجمات المحتملة من الجانب التركي أو من قبل القوات المدعومة من قبلها.

وأوضح ممثل رفيع المستوى في قوات "سوريا الديمقراطية", لم يكشف عن اسمه, لوكالة الانباء (سبونتيك), ان "واشنطن قررت اتخاذ اجراءات لحماية مدينة منبج من الهجمات المحتملة من الجانب التركي".

وأشار الى ان "الولايات المتحدة ستقوم بإرسال قوات عسكرية إضافية، وستقدم الدعم بالعتاد العسكري الثقيل والآليات العسكرية".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وأضاف ان "تركيا تقوم بالتحضير للهجوم على مدينة منبج، ونحن بدورنا نجهز الدفاعات اللازمة ونبحث الوضع مع حلفائنا الأمريكيين, وقد قلنا للأمريكيين إنه في حال هجوم تركيا على مدينة منبج سنضطر لوقف العملية باتجاه الرقة وسنحول وجهة قواتنا إلى مدينة منبج".

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كشف, يوم الثلاثاء, أن فصائل "درع الفرات" المدعومة من تركيا ستتوجه صوب بلدة منبج بحلب, بعد إكمال عمليتها في الباب, مثلما كان مخططا في الأساس.

واعلنت تركيا مرارا انها تعتزم التوجه الى منبج بسبب وجود مقاتلين أكراد هناك, بعد اكمال عملية الباب, ثم التوجه نحو الرقة, لانتزاعها من تنظيم "داعش", لكنها لوحت بعدم المشاركة في حال اشراك الاكراد في هذه العملية.

وسبب الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية, وهو تحالف تهيمن عليه وحدات حماية الشعب, توترات مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي التي ترى في تلك الوحدات امتدادا لمتشددين يقاتلون على أراضيها.

وتعارض الحكومة السورية التدخل التركي في سوريا وتعتبره "عدوانا ", في حين اعلنت تركيا مرارا, على لسان عدد من مسؤوليها, ان العملية في شمال سوريا مستمرة حتى طرد "داعش"، وازالة كل الأخطار التي تهدد أمن تركيا من على الحدود المشتركة.

وبدأت فصائل معارضة سورية مدعومة من انقرة, في 24 اب الماضي, عملية عسكرية في الشمال السوري, حيث انتزعت عدة قرى وبلدات شمال حلب